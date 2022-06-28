Под санкции США попала Тина Канделаки

Американский Минфин внес в "черный список" более 50 физических лиц

Соединенные Штаты расширили санкционный список по России из-за ситуации на Украине, сообщает американский Минфин.

Так, под ограничения попали еще более 50 физических лиц и свыше 110 структур. Персональные санкции введены, в частности, в отношении медиаменеджера Тины Канделаки и ее мужа, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его супруги.

Кроме того, в списке значатся Фонд перспективных исследований, а также несколько российских НИИ, ПАО "Камаз", АО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина", ОАК, ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова и ПАО "Туполев".

Вместе с тем Вашингтон ввел запрет на импорт российского золота.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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