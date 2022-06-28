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Вашингтон запретил импорт российского золота

18:03
  • вторник
  • 28 июня 2022

США вновь расширили санкционные списки

Министерство финансов США сообщило о новых санкциях против России.

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"Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет не распространяется на то золото, которое на момент вступления в силу этого распоряжения находилось за пределами России.

Кроме того, под санкции США попали еще более 50 физических лиц и свыше 110 структур.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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