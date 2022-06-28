Активная работа по всем направлениям: главное из встречи Путина с Рахмоном

Отношения стран остаются глубокими и союзническими

Президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, что Москва делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась, передает ТАСС.

Как уточнил российский лидер, у России есть контакты со всеми политическими силами в Афганистане. Москва исходит из того, что все этнические группы в Афганистане должны принимать полноценное участие в управлении страной.

Кроме того, Путин отметил, что Россия и Таджикистан активно работают по всем направлениям, отношения стран - глубокие и союзнические.

По словам главы государства, работающие в России граждане Таджикистана вносят существенный вклад в развитие российской экономики.

Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году - 16 мая они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ. В среду Путин намерен посетить Ашхабад, где состоится Каспийский саммит.

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