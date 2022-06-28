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Онлайн-олимпиада "Предприниматели-земляки" пройдет 30 июня

19:08
  • вторник
  • 28 июня 2022

Цель мероприятия - повысить интерес молодежи к предпринимательству

В рамках социального проекта "Узнай Россию. Предприниматели-земляки" состоится онлайн-олимпиада "Предприниматели-земляки". Старт – в 12 часов 30 июня. Событие должно повысить интерес молодежи к предпринимательству.

Участникам олимпиады будет предложено ответить на вопросы, основанные на бизнес-историях предпринимателей из регионов страны.

Проведет олимпиаду первый заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, доктор и магистр бизнес-администрирования Леонид Шафиров.

Чтобы участники Олимпиады смогли правильно ответить на вопросы, организаторы рекомендуют им ознакомиться с конкурсными работами. Они опубликованы в группе оператора Проекта в социальной сети "ВКонтакте" со специальным хештегом #предпринимателиземляки.

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