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Москва не ожидает быстрых решений по расширению БРИКС

18:56
  • вторник
  • 28 июня 2022

Необходимо достичь понимания относительно базовых параметров

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказался по поводу возможного расширения БРИКС. Ранее о намерении присоединиться к группе заявили в Иране и Аргентине.
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"Заинтересованность в подключении к работе БРИКС на разных этапах обозначал целый ряд стран. Мы положительно смотрим на возможную перспективу расширения БРИКС и поддержали идею китайского председательства в текущем году активизировать соответствующие дискуссии", - отметил замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Он при этом подчеркнул, что "быстрых решений ждать не стоит". Для начала необходимо достичь понимания относительно базовых параметров расширения.

"Процесс этот непростой и деликатный, поэтому сейчас было бы преждевременно раскрывать детали, в том числе комментировать тему потенциальных кандидатов", - заключил дипломат.

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