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Власти уточнили причину взрыва в порту Бердянска

19:26
  • вторник
  • 28 июня 2022

На территории утилизируют неразорвавшиеся боеприпасы

В порту Бердянска прогремел взрыв, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Бердянске в порту очень много заминировано <...> Я пока не владею информацией, потому что взрыв произошел минут 20 назад… Понятно, что нельзя исключать и теракт, но я не говорю, что это так, потому что я не знаю, что там произошло", — рассказал он в эфире "Соловьев Live".

Позже власти уточнили, что взрывы в порту Бердянска произведены в ходе разминирования территории. На территории утилизировали неразорвавшиеся боеприпасы.

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