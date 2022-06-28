В США не пустили танкер с нефтепродуктами из России

Судно принадлежит греческой компании

Как сообщила во вторник газета Wall Street Journal, танкер с нефтепродуктами из России не пустили в американский город Новый Орлеан.

"Власти США остановили судно, следовавшее из России в штат Луизиана", - говорится в заметке.

Уточняется, что принадлежит танкер греческому судовладельцу. Судно отплыло с грузом мазута из Черного моря.

Источники издания также рассказали, что в настоящее время судно проверяют таможенная и пограничная службы США.

Ранее Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефтепродуктов из России.

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