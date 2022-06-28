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В России запустят цифровой полис ОМС

20:21
  • вторник
  • 28 июня 2022

Произойдет это уже совсем скоро

В пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования сообщили о сроках запуска в России цифрового полиса ОМС.

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"В соответствии с федеральным законом от 28 июня 2022 [года] №204-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Как уточнили в пресс-службе, технология отработана и находится в высокой степени готовности.

"Отдельное внимание уделено защите сведений, обрабатываемых системой, в том числе персональных данных и медицинской информации", - подчеркнули в фонде.

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