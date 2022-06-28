Последствия артобстрелов в Донецке сняли на видео

До центра города ВСУ уже не достают, но на окраины по-прежнему прилетает

Российские войска и подразделения народной милиции ДНР и ЛНР нанесли критические потери формированиям украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Ударами с воздуха в Харьковской области поражены пункты дислокации батальона мотопехотной бригады и группировки "Азов", в результате чего уничтожены свыше 100 человек личного состава и наёмников, бронетанковая и автомобильная техника. Украинская армия продолжает обстреливать гражданские объекты. По Донецку сегодня было выпущено несколько ракет из установки "Ураган".

В Донецке почти на каждой улице можно увидеть последствия артобстрелов. До центра города украинские боевики уже не достают, а вот на окраины по-прежнему прилетает. На этот раз не повезло развлекательному центру. К счастью, он давно закрыт, поэтому в результате взрыва и последующего пожара никто не пострадал.

На недавно освобожденных территориях ЛНР ситуация сложнее. Боевики обстреливают гражданские объекты. Власти ЛНР сообщили, что по городу Перевальск ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы Himars. Ракетами тактического комплекса "Точка-У" и минами били по населённым пунктам Зимогорье и Светлодарск.

В результате обстрела Кременной погибла женщина. Дома посечены осколками, повреждено оборудование электросетей, город обесточен. В отличие от украинских боевиков, российская армия наносит удары только по военным объектам на Украине.

"В результате удара ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования "Азов" в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покатиловка Харьковской области уничтожено более 100 украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники", - сообщил Конашенков.

Низкий уровень подготовки украинских граждан и иностранных наемников все чаще становится причиной дружественного огня. Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады. Похожий случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наёмники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате 4 военнослужащих погибли на месте. Трое получили ранения.

В Северодонецке удалось максимально быстро зачистить территорию завода "Азот". Там обнаружены боеприпасы и схроны с оружием. Продолжается эвакуация мирных жителей.

Успех российской армии и союзных войск на луганском направлении с воздуха закрепляют экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Сама винтокрылая машина может атаковать практически любую цель, а по самым крупным объектам противника передавать координаты, которые в режиме реального времени получают артиллеристы или ракетчики.

Чтобы прикрывать "Аллигаторов" и российские самолеты за небом Донбасса круглосуточно следят расчеты радиолокационных станций "Небо-СВ". Они видят все воздушные объекты и направляют им запрос "свой-чужой". Если правильного ответа нет, за дело берется ПВО.

На земле тем временем союзные силы наступают на Лисичанском направлении. Идут бои на южных окраинах города в районе Белой горы и стекольного завода. Более 100 украинских боевиков и иностранных наёмников уничтожено в результате ударов ВКС России по пункту дислокации полка "Азов".

Постоянные обстрелы и большие потери заставляют украинских боевиков массово сдаваться. Если раньше в плену они предпочитали молчать в ожидании возможного обмена, то теперь чаще всего жалуются на начальство и нехватку еды.

Чтобы решить проблемы с водой и продовольствием на недавно освобожденных территориях, российские военные оказывают гуманитарную помощь мирным жителям. Караваны идут один за другим. На этот раз Минобороны доставило сладости и игрушки воспитанникам детских домов и школы-интерната в ЛНР.

Денис Большаков, Андрей Пашутин, Андрей Алексеев и Анастасия Мартынова, ДНР, "ТВ Центр".

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