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Тело Пьера Нарцисса после церемонии прощания отправят в Камерун

20:45
  • вторник
  • 28 июня 2022

На этом настояли мать и сестра певца

Тело певца Пьера Нарцисса отправят в Камерун сразу после церемонии прощания, пишет РИА "Новости".
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"Прощание в четверг, и тут же тело отправится в Камерун. А вот как они (родственники) это организуют - я не знаю. С Пьером очень многие хотят попрощаться, пять тысяч роз хотят привезти крупных, и это мне сейчас опять нужно на четверг переносить", - рассказала экс-супруга артиста Валерия Калачева.

Она добавила, что не понимает, почему мать и сестра Пьера Нарцисса не разрешают похоронить певца в Москве.

"Я ни в чем не виновата. Я и моя команда сделали все возможное", - отметила собеседница агентства.

Исполнитель хита "Шоколадный заяц" умер 21 июня в возрасте 45 лет в медикаментозном сне. Ранее он был доставлен в больницу с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем.

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