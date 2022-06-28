В ЛНР подсчитали количество жертв боевых действий с 2014 года

Среди них 42 ребенка

Омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова сообщила в Telegram, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ЛНР погибли 2104 мирных жителя, из них 42 ребенка.

Пострадали 2012 человек, в том числе 122 ребенка.

Также отмечено, что с 24 февраля по 26 июня этого года в ЛНР погибли 106 человек, включая семерых детей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"