ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛНР подсчитали количество жертв боевых действий с 2014 года

20:58
  • вторник
  • 28 июня 2022

Среди них 42 ребенка

Омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова сообщила в Telegram, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ЛНР погибли 2104 мирных жителя, из них 42 ребенка.

Россия доставила гумпомощь в детдома и школу-интернат в ЛНР
Уничтоженные в ЛНР грузинские наемники причастны к убийствам россиян

Пострадали 2012 человек, в том числе 122 ребенка.

Также отмечено, что с 24 февраля по 26 июня этого года в ЛНР погибли 106 человек, включая семерых детей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Обстрел на Украине
Обстрел на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.