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Россия ответит на высылку дипломатов из Болгарии

21:09
  • вторник
  • 28 июня 2022

В Софии приняли беспрецедентное решение, отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов и техперсонала, работающего в российских дипмиссиях. В посольстве в Софии заявили, что генконсульство в Варне практически останется без сотрудников.

В ответ на это в России с большей вероятностью будет принято решение о симметричном ответе по высылке из России дипломатов Болгарии. Об этом заявил глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "Беспрецедентное решение Софии. 70 человек - это очень много", - прокомментировал Слуцкий.

Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье за шпионаж. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ".

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