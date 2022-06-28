Оговорка по Байдену: лидер США назвал НАТО угрозой

Американский лидер вновь оконфузился

Президент США Джо Байден оговорился во время переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом, назвав НАТО угрозой.

"Альянс угрожает нашим позициям", — произнес он (цитата по РИА Новости). Сразу после этого глава Белого дома поправил сам себя, заявив, что вместе альянс "борется с угрозами и усиливает свои позиции против угроз с Востока и испытаний с Юга".

Байден регулярно допускает оговорки. Ранее он путал Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

Джо Байдену 79 лет. Он действующий президент США с 20 января 2021 года. В СМИ часто обсуждают конфузы с участием американского лидера.

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