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МЭР дало разъяснения по легализации параллельного импорта

21:22
  • вторник
  • 28 июня 2022

Закон освобождает от уголовной и административной ответственности тех, кто ввозит в Россию товары без согласия правообладателей

Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов заявил, что легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта.
В Россию начали ввозить электронику через параллельный импорт

"Оборот подделок, как и прежде, будет пресекаться в рамках действующего законодательства. Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только в случае, установленном правительством - при параллельном импорте товаров, включенных в специальный перечень", - уточнил Тихонов, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что механизм параллельного импорта защищает российский бизнес на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд.

Ранее Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной и административной ответственности тех, кто ввозит в Россию товары без согласия правообладателей.

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