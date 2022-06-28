МЭР дало разъяснения по легализации параллельного импорта

Закон освобождает от уголовной и административной ответственности тех, кто ввозит в Россию товары без согласия правообладателей

Директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Рустам Тихонов заявил, что легализация параллельного импорта не является разрешением контрафакта.

"Оборот подделок, как и прежде, будет пресекаться в рамках действующего законодательства. Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только в случае, установленном правительством - при параллельном импорте товаров, включенных в специальный перечень", - уточнил Тихонов, которого цитирует РИА "Новости".

Он добавил, что механизм параллельного импорта защищает российский бизнес на случай, если правообладатель сочтет, что его права нарушены, и подаст иск в суд.

Ранее Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уголовной и административной ответственности тех, кто ввозит в Россию товары без согласия правообладателей.

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