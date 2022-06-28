Турция одобрила вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В ситуации произошел прорыв

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Турция договорилась со Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО.

Политик уточнил, что на саммите в Мадриде Анкара поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма.

Как добавил Ниинистё, прорыв произошел после того, как Турция, Швеция и Финляндия подписали совместный меморандум "о расширении их полной поддержки в борьбе с угрозами безопасности друг друга", передает РБК.

Канцелярия турецкого лидера, в свою очередь, заявила, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать РПК, YPG и FËTO.

Ранее во вторник, вылетая на саммит в Мадрид, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности.

18 мая Финляндия и Швеция передали генсеку НАТО заявки на вступление. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения документов из-за связей Хельсинки и Стокгольма с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"