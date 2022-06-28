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Спецслужбы Украины готовят провокацию с химоружием в Одесской области

22:02
  • вторник
  • 28 июня 2022

Также боевики готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье

Министерство обороны России сообщило во вторник вечером, что спецслужбами Украины в населенном пункте Курортный Одесской области осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооруженных сил России.

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Уточняется, что российских военнослужащих хотят обвинить в применении химического оружия против мирного населения.

"Для этого в санаторий министерства охраны здоровья Украины "Приморский" 18 июня прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отравляющими) веществами", - говорится в брифинге.

Кроме того, сообщается, что боевики готовят ракетные удары из Кривого Рога по больнице в Высокополье, чтобы спровоцировать ответный огонь российских войск.

Также стало известно, что националисты разместили бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и РСЗО в корпусах городской больницы Северска.

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