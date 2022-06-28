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Посол Келин: поставки оружия на Украину увеличивают глубину конфликта

22:40
  • вторник
  • 28 июня 2022

Эскалация вредит Украине, отметил дипломат

Посол России в Великобритании Андрей Келин раскритиковал поставки западного оружия на Украину.

"Я очень беспокоюсь, где это все остановится. Но более всего меня беспокоят просьбы продолжить конфликт. Отправка все большего количества оружия все более высокого качества, такого как противоракетные вооружения, увеличивает глубину конфликта. Это эскалация, которая вредит самой Украине", - заявил он в эфире Channel 4 (цитата по ТАСС).

Ранее США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины на 450 миллионов долларов. В этот пакет входят РСЗО и боеприпасы. Общая сумма помощи Украине с февраля 2022 года составила 6,1 миллиарда долларов, заявил 24 июня представитель Пентагона Джон Кирби.

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