Плановая экономика: Европа хочет ограничить цены на российскую нефть

Такие намерения вызывают недоумение у специалистов

В мире удивительных явлений. На встрече "Большой семёрки" отметили, что эмбарго на идеологически неправильную российскую нефть, от которой Европа решила к концу года отказаться, взвинтило цену на топливо.

Вот так чудо! Кстати, в прошлом году треть всей импортируемой нефти Евросоюз получал из России. Особое удивление вызвало у европейцев то, что Россия из-за ограничений убытков не понесла, а Китай стал главным покупателем российской нефти. Индия нарастила закупки в 50 раз. Хитрые русские предложили им скидку. В Европе и в Штатах вдруг начал дорожать бензин, и инфляция поползла вверх.

Так дело не пойдет, решили в Вашингтоне и Брюсселе. С этим что-то нужно делать! Цены надо ограничить. Но как? На помощь пришли оборотистые американцы, которые придумали схему простую и, как всегда, гениальную – отменить часть ограничений в отношении российской нефти, но при этом установить ценовой потолок, чтобы было выгодно покупать. То есть сказать этим русским, почём у них будем брать топливо. Если русские не согласятся, ввести санкции против всех, кто нашу нефть покупает. Идея простая, эффектная. Только невыполнимая.

"Трудно представить себе мир, в котором США вводят такие санкции против Ирана, Венесуэлы и России одновременно. Нефть ведь должна откуда-то браться", - отметил старший научный сотрудник Колумбийского центра глобальной энергетической политики Роберт Джонстон.

Нефть, если это неизвестно кому-то в Европе, добывает не только Россия, но и страны ОПЕК. Придется договариваться с арабскими странами. "Большой семёрке" придется организовать некий новый Госплан. Который будет указывать всем продавцам, сколько нефти нужно добывать и почём её продавать? Простите, это свободный рынок или уже плановая экономика, как в СССР? Была идея запретить страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, но тут сами за голову схватились – тут уж вся глобальная система поставок полетит коту под хвост. А баррель будет стоить долларов 200!

Либеральный мир уже готов к плановой экономике, только Госплан пока схему не додумал, как и нефть получить, и денег поменьше заплатить. В действительности всё не так, как на самом деле.

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