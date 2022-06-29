"Котел кипит": потребность в изменении внешнего курса США назрела

На вопросы ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

Что заставляет США поддерживать Украину оружием, даже не веря в возможность её военного успеха? В какой мере на внешней политике Белого дома сказываются внутриамериканские проблемы? И почему европейские страны не могут отстоять свою позицию в рамках НАТО или "Большой семёрки"?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"В американской политике постоянно что-то обсуждается. Но тот факт, что это обсуждается уже в высших эшелонах администрации, говорит о том, что котел кипит и что потребность в изменении американского внешнеполитического курса назрела", - отметил он.

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