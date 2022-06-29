Названы имена новых героев спецоперации

Они самоотверженно и мужественно исполняют воинский долг

О новых подвигах российских военных рассказали в Минобороны. Группа прапорщика Евгения Колесникова обнаружила украинских диверсантов, которые готовили нападение на колонну наших военных. Вместе с подчинёнными Евгений атаковал противника, прицельным огнём поразил боевую машину, часть националистов также была уничтожена, остальные сдались в плен и позже раскрыли информацию о других диверсионных группах.

Рядовой Антон Казаков, прикрывая сослуживцев, которые наводили стратегически важную понтонную переправу, обнаружил и прицельным огнём из крупнокалиберного пулемёта уничтожил две укреплённые снайперские позиции радикалов. В результате боевики остались без прикрытия и с большими потерями сдали занимаемый рубеж.

Подразделение рядового Сергея Чуйкина, сопровождая колонну российских военных, столкнулось с большой группой украинских националистов. Несмотря на численное превосходство противника, наши военные приняли решение навязать ему бой. Сергей из автомата лично подавил пулемётную точку и поразил боезапас радикалов, взрыв которого уничтожил большую часть группы.

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