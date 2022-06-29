Россия доставила гумпомощь дому-интернату в Херсонской области

Детям привезли продукты и медикаменты
Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям освобождённых районов. На этот раз они приехали в посёлок Днепряны Херсонской области и привезли несколько тонн грузов воспитанникам психоневрологического дома-интерната.
Для детей с тяжёлыми заболеваниями доставили продукты, воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Всё, что им крайне необходимо, было указано в заявке. Её составили и передали нашим военным заранее, сообщает "ТВ Центр".
Всю гуманитарную помощь собрали неравнодушные россияне, а также общественные и благотворительные организации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"