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Россия доставила гумпомощь дому-интернату в Херсонской области

08:35
  • среда
  • 29 июня 2022

Детям привезли продукты и медикаменты

Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям освобождённых районов. На этот раз они приехали в посёлок Днепряны Херсонской области и привезли несколько тонн грузов воспитанникам психоневрологического дома-интерната.
Россия доставила гумпомощь в детдома и школу-интернат в ЛНР

Для детей с тяжёлыми заболеваниями доставили продукты, воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Всё, что им крайне необходимо, было указано в заявке. Её составили и передали нашим военным заранее, сообщает "ТВ Центр".

Всю гуманитарную помощь собрали неравнодушные россияне, а также общественные и благотворительные организации.

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