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В Думе предложили отменить штрафы за ряд мелких нарушений ПДД

08:59
  • среда
  • 29 июня 2022

Это может снизить административную нагрузку на автомобилистов

Поправки в "автомобильную" главу Кодекса об административных правонарушениях отменяют штрафы за ряд мелких нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом в среду, 29 июня, пишут "Известия" со ссылкой на копию документа.

По информации газеты, речь идет об отмене штрафов за грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота.

Предлагается заменить штраф предупреждением за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями. Эта же мера предложена в отношении водителей, которые перед маневром заблаговременно не заняли соответствующую крайнюю полосу проезжей части дороги.

Авторы поправок объясняют свое предложение вынужденной необходимостью, поскольку "если применять положения Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, то Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автомобильного транспорта".

Разработавший поправки депутат Государственной думы Николай Новичков заявил, что необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям.

В марте депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с инициативой провести в России амнистию по штрафам автомобилистов на фоне внешнего санкционного давления на граждан. Парламентарий назвал необходимой, обоснованной и уместной мерой освобождение россиян от административной ответственности за незначительные правонарушения.

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