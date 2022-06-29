Зампред России при ООН прокомментировал сроки спецоперации

Операция проводится, чтобы защитить республики Донбасса, напомнил дипломат

Специальная военная операция России по защите республик Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Об этом в среду, 29 июня, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Дипломат напомнил, что Москва начала спецоперацию, "чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины".

Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться, цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее осведомленные источники в дипломатических кругах рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран "Большой семерки" (G7) о своем стремлении добиться завершения конфликта с Россией до наступления зимы.

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