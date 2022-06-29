ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зампред России при ООН прокомментировал сроки спецоперации

08:20
  • среда
  • 29 июня 2022

Операция проводится, чтобы защитить республики Донбасса, напомнил дипломат

Специальная военная операция России по защите республик Донбасса будет продолжаться до выполнения поставленных целей. Об этом в среду, 29 июня, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.
Песков рассказал Киеву, как завершить спецоперацию до конца суток

Дипломат напомнил, что Москва начала спецоперацию, "чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины".

Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться, цитирует Полянского РИА Новости.

Ранее осведомленные источники в дипломатических кругах рассказали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран "Большой семерки" (G7) о своем стремлении добиться завершения конфликта с Россией до наступления зимы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие Народной милиции ЛНР во время боевой работы
Военнослужащие Народной милиции ЛНР во время боевой работы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.