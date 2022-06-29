ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Херсоне задержали диверсионную группу с ПЗРК "Игла"

08:36
  • среда
  • 29 июня 2022

Группа планировала напасть на пункты временной дислокации российских войск

Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Объектами их ударов с использованием ПЗРК “Игла" должны были стать в том числе пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.
Росгвардия отразила нападение диверсантов в Харьковской области

Как рассказал сотрудник российского силового ведомства, был также обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций. Там, в частности, нашли пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы.

Ведется работа по выявлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.

Задержанные диверсанты дают показания по планируемым диверсионным акциям, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на луганском направлении ВС России уничтожили грузинских боевиков, причастных к пыткам и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте. Вместе с ними была уничтожена и диверсионно-разведывательная группа, состоявшая из граждан Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.