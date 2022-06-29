В Херсоне задержали диверсионную группу с ПЗРК "Игла"

Группа планировала напасть на пункты временной дислокации российских войск

Российские силовики задержали диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Объектами их ударов с использованием ПЗРК “Игла" должны были стать в том числе пункты временной дислокации российских военнослужащих и представителей военно-гражданской администрации области.

Как рассказал сотрудник российского силового ведомства, был также обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций. Там, в частности, нашли пластид со средствами взрывания, автоматы, пулеметы, бронежилеты и боеприпасы.

Ведется работа по выявлению связей задержанных диверсантов с представителями украинских спецслужб, действующих на подконтрольной России территории.

Задержанные диверсанты дают показания по планируемым диверсионным акциям, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на луганском направлении ВС России уничтожили грузинских боевиков, причастных к пыткам и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте. Вместе с ними была уничтожена и диверсионно-разведывательная группа, состоявшая из граждан Евросоюза.

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