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Шольца насмешил вопрос о гарантиях безопасности Украины

09:21
  • среда
  • 29 июня 2022

Конкретного ответа политик не дал

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после заданного ему вопроса о предоставлении гарантий безопасности Украине.
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Представитель СМИ поинтересовалась у главы правительства ФРГ, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации.

Шольц ответил утвердительно, выдерживая долгую паузу между словами, при этом улыбнулся и негромко засмеялся. После этого канцлер Германии заявил, что "это всё" и развел руками. Конкретного ответа на заданный вопрос не последовало.

Присутствовавшие на пресс-конференции также отреагировали смехом, сообщает Die Welt.

В мае, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо заключить договор о гарантиях безопасности для Украины. Конкретные действия в этом направлении Западом до сих пор не предприняты.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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