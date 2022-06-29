Шольца насмешил вопрос о гарантиях безопасности Украины

Конкретного ответа политик не дал

Канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после заданного ему вопроса о предоставлении гарантий безопасности Украине.

Представитель СМИ поинтересовалась у главы правительства ФРГ, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации.

Шольц ответил утвердительно, выдерживая долгую паузу между словами, при этом улыбнулся и негромко засмеялся. После этого канцлер Германии заявил, что "это всё" и развел руками. Конкретного ответа на заданный вопрос не последовало.

Присутствовавшие на пресс-конференции также отреагировали смехом, сообщает Die Welt.

В мае, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо заключить договор о гарантиях безопасности для Украины. Конкретные действия в этом направлении Западом до сих пор не предприняты.

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