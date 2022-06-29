Участников саммита НАТО шокировал "картофельный салат по-русски" в меню

Блюдо распродали за несколько часов

Участники саммита НАТО в Мадриде отведали блюдо под названием "картофельный салат по-русски".

Блюдо "Ensaladilla Rusa / Potatoes salad Russian style" стоило восемь евро за порцию и было распродано за несколько часов, передает агентство Reuters. Попробавшие салат журналисты отметили, что в его состав входит горох, картофель, морковь и майонез.

"Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда", — заявил журналист Иньяки Лопес (цитата по РИА Новости).

Чиновники и журналисты выразили недоумение, что подобное название оказалось в меню на саммите НАТО, где Россия рассматривалась как угроза безопасности.

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