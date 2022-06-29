ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России

08:42
  • среда
  • 29 июня 2022

Власти уверены, что регион станет полноценным субъектом

Херсонские власти заявили о подготовке к референдуму о присоединении к России.
В Херсоне задержали диверсионную группу с ПЗРК "Игла"

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом", - говорится в опубликованном видеообращении.

Херсонская область на данный момент полностью контролируется российскими военными, в регионе введена рублевая зона.

В Кремле заявили, что решения, связанные с будущим ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Херсон
Херсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.