Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к России

Власти уверены, что регион станет полноценным субъектом

Херсонские власти заявили о подготовке к референдуму о присоединении к России.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом", - говорится в опубликованном видеообращении.

Херсонская область на данный момент полностью контролируется российскими военными, в регионе введена рублевая зона.

В Кремле заявили, что решения, связанные с будущим ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов.

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