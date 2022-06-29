Норвегия заблокировала доставку продуктов российским шахтерам на Шпицбергене

Это нарушение прав человека, сообщили в Москве

Норвегия отказалась пропустить продовольствие на Шпицберген, где трудятся российские шахтеры.

Это решение нарушает права человека и международные соглашения, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций", - написал политик в своем Telegram-канале.

С 7 мая власти Норвегии закрыли границу для грузовиков из России. Исключение сделали для Шпицбергена, где действует особый договор.

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