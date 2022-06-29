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Опубликованы кадры сбитого украинского беспилотника Ту-141

09:29
  • среда
  • 29 июня 2022

Он был произведен еще в советское время

Сбитый накануне в районе Курска беспилотник оказался украинским Ту-141, произведенным еще в советское время.
В Курской области продлен повышенный уровень террористической опасности

Об этом в своем Telegram-канале написал Губернатор Курской области Роман Старовойт.

Вечером 28 июня ПВО России сбили украинский беспилотник в районе Курска.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет.

С 11 апреля в Курской области действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе.

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