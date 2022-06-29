Опубликованы кадры сбитого украинского беспилотника Ту-141

Он был произведен еще в советское время
Сбитый накануне в районе Курска беспилотник оказался украинским Ту-141, произведенным еще в советское время.
Об этом в своем Telegram-канале написал Губернатор Курской области Роман Старовойт.
Вечером 28 июня ПВО России сбили украинский беспилотник в районе Курска.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет.
С 11 апреля в Курской области действует желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций на границе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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