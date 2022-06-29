Минобороны показало работу вертолетов Ми-35 в ходе спецоперации

Российские военные подавляют огневые точки и беспилотники противника при помощи новейшей техники

Киевские силовики атаковали жилые районы Херсонской области. Применили комплексы "Точка-У". Наши ПВО перехватили все ракеты. Однако обломки упали на дома. Сгорели два здания, погибла женщина. Есть раненые. Также под огнём ВСУ оказались жилые районы Донецка, Ясиноватой и Горловки.

Когда работает новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4", у летательных аппаратов противника просто нет шансов остаться незамеченными.

Бортовая электроника самолетов, вертолетов и беспилотников выводится из строя. Выход, казалось бы, только один - набирать высоту, но там они уже становятся уязвимыми для российской ПВО.

По наземным целям удары наносят наши вертолеты. Как правило, на боевой вылет отправляется пара Ми-35 и один Ми-28 в качестве прикрытия. Ударные вертолеты появляются на максимально низкой высоте, но, чтобы запустить навесом неуправляемые ракеты, нужно подняться выше и в этом момент машина ненадолго уязвима.

"Выполнили отворот на максимальной скорости, на минимальной высоте. По время отворота сработал бортовой комплекс обороны. Была атака сзади и бортовой комплекс обороны успешно справился со своей задачей - отвел ракету, никто не пострадал. По-другому никак. Для того, чтобы противник нас не мог обнаружить до самого последнего момента. Он видит нас в течение нескольких секунд во время атаки. Далее, после отворота, мы также падаем на предел и прячемся за деревьями, в овраге, за складками рельефа", - рассказал командир вертолета Ми-35.

Союзные силы освободили уже 95 процентов территории Луганской народной республики. Долгое время упорные бои шли за село Боровское. Теперь его жители рассказывают о бесчинствах националистов во время оккупации.

В бессильной злобе националисты продолжают бить по мирным населенным пунктам Донбасса и освобожденных регионов Украины. Накануне в то самое время, когда президент Зеленский выступал по видеосвязи в Совбезе ООН и требовал признать Россию страной-террористом, ВСУ нанесли прицельный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Все ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, но от обломков погиб ребенок, три человека пострадали.

А это кадры прилета в самом центре Ясиноватой. Никто не пострадал - взрыв прогремел во дворе, но такой силы, что попади снаряд в жилой дом, жертв было бы не избежать. А в освобождённых районах Донбасса и Украины полным ходом идут восстановительные работы. В Луганске, который стал побратимом Москвы, столичные специалисты ремонтируют теплотрассы к школе №24 и к жилым домам на улицах Волкова и 50-летия Октября.

Российские военные, в свою очередь, продолжают оказывать гуманитарную помощь нуждающимся. Накануне несколько тонн продуктов, медикаментов и предметов гигиены доставили в Днепрянский психоневрологический дом-интернат в Херсонской области.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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