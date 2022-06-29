Швецию и Финляндию могут принять в НАТО 29 июня

Накануне состоялись переговоры с Турцией

Конфликт на Украине должен быть решён исключительно военным путём. Об этом заявили сегодня на саммите НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг также сообщил об увеличении сил реагирования до 300 тысяч человек к следующему году. Особую радость в военном блоке вызвала новость о соглашении между Турцией, Швецией и Финляндией.

Крепкое рукопожатие. Следом из зала раздаются аплодисменты. Представители Финляндии и Швеции не скрывают улыбок. Турция всё же сменила гнев на милость и теперь поддерживает решение привлечь в НАТО новых членов. Генсек организации Йенс Столтенберг называет случившееся не иначе как историческим событием.

"Я рад сообщить, что у нас теперь есть соглашение, которое открывает Финляндии и Швеции путь в НАТО. Эти страны вместе с Турцией подписали меморандум, в котором рассматриваются проблемы, волнующие Анкару: в том числе экспорт оружия и борьба с терроризмом. Как союзники по альянсу, и Финляндия и Швеция обязуются полностью поддерживать Турцию в борьбе с угрозами её нацбезопасности", - заявил Столтенберг.

Состоит меморандум из 11 пунктов. Среди основных требований Турции значился запрет рабочей партии Курдистана, а также экстрадиция подозреваемых в терроризме, которых у себя укрывали и Финляндия, и Швеция. В альянс новых членов примут уже сегодня - об этом спешно заявил Столтенберг. Так быстро в организацию не входили ещё никогда.

Пока этот саммит НАТО полностью оправдывает своё название - "трансформация". Впрочем, собрались страны не только чествовать новичков. Краеугольным камнем остаётся тема Украины и укрепление её военного потенциала. Бельгийский премьер Александр де Кро уже поведал, что лидеры альянса считают, что конфликт может быть разрешён исключительно военным путём и организация сделает всё, чтобы помочь Киеву победить. Вдохновившись обещаниями, Владимир Зеленский решил дистанционно посетить пленарку ООН. И в привычной манере ультиматума потребовал у Совбеза как можно скорее исключить Россию.

"Необходимо лишить российскую делегацию возможности манипулировать ООН. Крайне важно сделать невозможным пребывание России в Совбезе до тех пор, пока она не прекратит свои террористические действия. Неужели кто-то будет со мной спорить, что это - терроризм? России не место в Совете Безопасности!" – сказал Зеленский.

То, что Совбез стал своего рода агитплощадкой Зеленского по выклянчиванию оружия, подметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Подобные выступления лишь подрывают авторитет совета как органа, ответственного за поддержку международной безопасности и мира. Дипломат также обратил внимание, что Украина продолжает заниматься инсценировками и провокациями.

Однако западные политики продолжают закрывать глаза на факты, обвиняя во всех смертных грехах исключительно Москву. Участники НАТО, в свою очередь, уже сегодня могут объявить Россию главной угрозой безопасности. Впрочем, в иностранных соцсетях сейчас активно обсуждают вовсе не это, а очередной казус американского президента. Джо Байден накануне сходил на приём к испанскому королю. Возле своего места - по правую руку от монарха - политик вдруг резко остановился, а затем начал пристально рассматривать находящиеся на столе тарелки и бокалы. Периодически кидал взгляды на Филиппа Шестого, словно в поисках поддержки. Что именно смутило главу Белого дома, его администрация пока не уточнила.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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