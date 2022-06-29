В России вспоминают подвиг партизан в годы ВОВ

Они внесли большой вклад в Победу

Самоотверженная борьба в тылу противника и тысячи тайных операций. В России отмечают день партизан и подпольщиков. Они внесли большой вклад в Великую Победу. Создавали невыносимые условия для германских захватчиков - уничтожали живую силу и технику, нарушали коммуникации. Советские партизаны действовали в том числе на оккупированных территориях Крыма. Вся страна вспоминает их подвиг.

Она искала его почти четверть века. Найти отца – завещание мамы. Татьяна Григорьевна собрала архив, статьи из газет, узнала про мемориал под Алуштой, где даже увековечена фамилия ее героя, но из-за пандемии приехать смогла только сейчас.

"Я родилась 12 августа 41 года, а он был призван 5 сентября 41 года. Полтора месяца мне было. Лично я, конечно, ничего не помню о папе, а погиб он 4 декабря", - рассказала Татьяна Бродская.

Это было в 41-м. Татьяна Григорьевна родилась в августе, отца призвали уже через полтора месяца в сентябре. Он защищал переправу в Тамань, а потом с боями прорывался к Севастополю. Его семья осталась в Керчи и пережила две оккупации.

"У меня даже есть шрам. Я была обожжена. Один из фашистов в печку бросил порох, и оно взорвалось. А я сидела рядом. И мне эту всю сторону обожгло", - говорит Татьяна Бродская.

Мама начала поиски после войны, но на все запросы приходил один ответ: "Григорий Бродский пропал без вести". Была лишь одна зацепка.

"Кто-то маме сказал, что видел отца на дороге в сторону Ялты. Был декабрь холодный. Они полуголые, полураздетые шли, и папа вышел на этот Алуштинский отряд и с ними остался воевать дальше", - рассказала Татьяна Бродская.

О том, как воевал Бродский, в середине 80-х в мемуарах написал его командир. Он рассказал, что немцы устроили облаву. Отход партизан прикрывали моряки. Они 4 часа мужественно сдерживали превосходящие силы врага. Сражались до последнего патрона. На следующий день их тела обнаружили у горы Ай-Иори и захоронили в братской могиле. Каждый год павших смертью храбрых ищут поисковики.

"На монументе 173 фамилии. И они все захоронены в лесах, группами, по одиночке. И вот это наша задача, чтобы каждый обрел свое место покоя", - отметил Игорь Лусков.

Когда в октябре 41-го немцы прорвали оборону на Перекопе и стремительно ворвались в Крым, разрозненные подразделения красноармейцев и черноморцев вместе с пограничниками объединялись в отряды: сначала прикрывали отход приморской армии к Севастополю, а затем сковывали силы противника.

Они били врага на каждом километре ялтинского шоссе, взрывали мосты, линии связи, транспорт с вооружением. Только в районе небольшого поселка Гурзуф фашисты был вынуждены держать целый полк для защиты. Активные действия партизан сдерживали армию Манштейна, которая 250 дней не могла взять главную базу Черноморского флота, а значит не могла двинуться на Сталинград.

В Крыму действовали 62 партизанских отряда. Через ряды подпольщиков прошли более 12 тысяч человек. За два с половиной года оккупации они провели более трех тысяч операций – в том числе участвовали в операции по освобождению полуострова.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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