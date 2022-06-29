Посол мира: 50 лет со дня рождения Саманты Смит

Именем Саманты Смит названы астероид, горная вершина, крупный алмаз, улицы и школы

50 лет сегодня исполнилось бы американке Саманте Смит - юному послу мира, как её называли во времена Холодной войны. В 80-е годы она написала письмо генсеку Андропову и посетила СССР. Девочка искала ответ на вопрос, актуальный и сейчас - правда ли страна, которую на Западе выставляют агрессором, хочет войны и несёт угрозу другим?

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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