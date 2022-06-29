США опровергли уступки Турции за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара согласилась поддержать заявки Хельсинки и Стокгольма

Американские власти не давали никаких обещаний Турции в обмен на ее решения снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Белого дома.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник, Турция сама не обращалась к США за уступками в рамках переговоров по членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.

Тем не менее, Вашингтон сыграл ключевую роль в переговорном процессе между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом, утверждает источник.

28 июня стало известно, что Турция договорилась со Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО. Ожидается, что на саммите в Мадриде Анкара поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма.

Прорыв произошел после того, как Турция, Швеция и Финляндия подписали совместный меморандум о расширении поддержки в борьбе с угрозами безопасности.

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