США опровергли уступки Турции за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Анкара согласилась поддержать заявки Хельсинки и Стокгольма
Американские власти не давали никаких обещаний Турции в обмен на ее решения снять возражения против приглашения Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Белого дома.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник, Турция сама не обращалась к США за уступками в рамках переговоров по членству Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе.
Тем не менее, Вашингтон сыграл ключевую роль в переговорном процессе между Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом, утверждает источник.
28 июня стало известно, что Турция договорилась со Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО. Ожидается, что на саммите в Мадриде Анкара поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма.
Прорыв произошел после того, как Турция, Швеция и Финляндия подписали совместный меморандум о расширении поддержки в борьбе с угрозами безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"