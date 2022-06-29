Володин допустил отказ европейских государств от евро

Единая европейская валюта слабеет вслед за долларом

Сложная геополитическая ситуация провоцирует экономические проблемы, следствием которых может стать ослабление евро и возврат европейских государств к национальным валютам. Такое мнение в среду, 29 июня, высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик отметил в своем Telegram, что Европе навязывают более дорогие американские ресурсы, при этом слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Проблемы будут только усугубляться, предупредил Володин.

Спикер Госдумы также предупредил, что Вашингтону выгодна сложившаяся ситуацию, он не спешит на помощь Брюсселю.

Володин напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что доллар подорожает до 200 рублей. Однако сегодня цена одного доллара в России составляет 52 рубля, евро — 55 рублей, заявил парламентарий.

По словам Володина, российская национальная валюта только укрепляется, поскольку рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкций Москва предлагает ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, и расширить практику использования национальных валют во внешнеторговых операциях. Такое же предложение прозвучало в отношении СНГ.

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