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Володин допустил отказ европейских государств от евро

10:00
  • среда
  • 29 июня 2022

Единая европейская валюта слабеет вслед за долларом

Сложная геополитическая ситуация провоцирует экономические проблемы, следствием которых может стать ослабление евро и возврат европейских государств к национальным валютам. Такое мнение в среду, 29 июня, высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
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Политик отметил в своем Telegram, что Европе навязывают более дорогие американские ресурсы, при этом слабеет зона евро, конкурирующая с долларовой. Проблемы будут только усугубляться, предупредил Володин.

Спикер Госдумы также предупредил, что Вашингтону выгодна сложившаяся ситуацию, он не спешит на помощь Брюсселю.

Володин напомнил заявление президента США Джо Байдена о том, что доллар подорожает до 200 рублей. Однако сегодня цена одного доллара в России составляет 52 рубля, евро — 55 рублей, заявил парламентарий.

По словам Володина, российская национальная валюта только укрепляется, поскольку рубль обеспечен реальными товарами и ресурсами — тем, без чего нельзя жить в современном мире.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкций Москва предлагает ЕАЭС ускорить переход на собственные международные финансовые расчетные механизмы, и расширить практику использования национальных валют во внешнеторговых операциях. Такое же предложение прозвучало в отношении СНГ.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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