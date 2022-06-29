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Столтенберг назвал срок присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

10:22
  • среда
  • 29 июня 2022

Турция сняла свои возражения против заявок Хельсинки и Стокгольма

Дата присоединения Финляндии и Швеции к НАТО зависит от ратификации протокола о вступлении. Об этом в среду, 29 июня, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Генсек НАТО отметил, что процесс приема Финляндии и Швеции в НАТО идет беспрецедентно быстро — государства подали официальные заявки лишь в мае, сообщает ТАСС.

По словам Столтенберга, это самый быстрый процесс вступления в Альянс за всю историю его существования.

Столтенберг заявил, что особое значение принятие двух скандинавских государств в НАТО будет иметь для Прибалтики, поскольку Финляндия и Швеция "изменят всю ситуацию в балтийском регионе" и "прикроют" Эстонию, Литву и Латвию.

28 июня стало известно, что Турция договорилась со Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО. Ожидается, что на саммите в Мадриде Анкара поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма. Турецкие власти перестали саботировать членство скандинавских государств после подписания меморандума о расширении поддержки в борьбе с угрозами безопасности.

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