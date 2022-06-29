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Борис Джонсон пожалел, что Владимир Путин - не женщина

10:18
  • среда
  • 29 июня 2022

По его словам, он "идеальный пример токсичной маскулинности"

Президент России Владимир Путин не начал бы военную спецоперацию на Украине, если бы он был женщиной.
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Такое мнение выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он назвал СВО "прекрасным примером токсичной мужественности", передает британское издание Independent.

"Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, я действительно не думаю, что он начал бы это безумное мачо-вторжение <…> Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности - это то, что он делает в Украине", - сказал Джонсон после саммита G7.

Британский премьер добавил, что женщин на руководящих должностях должно быть больше.

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