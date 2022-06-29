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МИД России объяснил задержку вывоза зерна из украинских портов

10:40
  • среда
  • 29 июня 2022

Российская сторона не создает препятствий

Сроки начала вывоз зерна из подконтрольных Киеву портов зависят от решения украинских властей. Об этом в среду, 29 июня, рассказал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.
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Дипломат отметил, что механизм вывоза зерна "заработает тогда, когда будут достигнуты соответствующие договоренности". В настоящее время "мяч на стороне Украины" в решении этого вопроса, цитирует Полищука РИА Новости.

Представитель российского МИД подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Российское Министерство обороны ежедневно объявляет координаты безопасных коридоров для выхода судов из Одессы и других украинских портов на Черном море, а также в Азовском море, напомнил Полищук.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты. В Анкаре выразили уверенность в том, что Турция — единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину, в том числе по вопросу вывоза зерна.

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