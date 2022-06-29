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Германия пообещала не отказываться от Основополагающего акта Россия - НАТО

11:00
  • среда
  • 29 июня 2022

В Альянсе обвиняли Россию в том, что документ перестал действовать

Германия не намерена отказываться от Основополагающего акта Россия — НАТО. Такое заявление в среду, 29 июня, сделала германский министр иностранных дел Анналена Бербок.
Названы ключевые темы саммита НАТО в Мадриде

Глава МИД ФРГ напомнила, что на саммите в Мадриде члены НАТО намерены принять новую стратегическую концепцию, учитывая необходимость считаться "с этой новой горькой реальностью, заключающейся в том, что теперь мы должны быть в состоянии защитить себя от России, если это произойдет".

Однако Бербок подчеркнула, что федеральное правительство Германии не собирается денонсировать Основополагающий акт Россия — НАТО. При этом ФРГ и Североатлантический альянс могут обеспечить возвращение мира в Европу.

Комментируя вероятность увеличения численности сил быстрого реагирования НАТО, министр указала, что Альянс дает понять, что "будет защищать каждый дюйм территории" стран — участниц блока, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что российские власти предприняли ряд решений и действий, из-за которых фактически перестал действовать Основополагающий акт Россия — НАТО. Это якобы сняло ограничения на расширение альянса в восточном направлении.

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