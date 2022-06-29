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В России за сутки госпитализировали 1334 больных COVID-19

11:54
  • среда
  • 29 июня 2022

Заболели 3028 человек

За сутки в России госпитализированы 1334 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 29 июня, рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 3028 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 3680 человек. Скончались 54 заболевших.

В Москве COVID-19 заболели 375 человек, из них госпитализированы 115 пациентов. Выздоровел в столице за сутки 241 человек, 14 больных скончались.

 

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