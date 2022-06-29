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В Якутии ввели режим ЧС из-за природных пожаров

14:54
  • среда
  • 29 июня 2022

Тушению мешает ветреная погода

Более 30 новых природных пожаров зафиксировано за сутки в Якутии - максимальный показатель за этот год. Большинство - в труднодоступных и отдалённых районах.

Возникновению очагов возгорания способствуют грозы и ветреная погода. В республике введён режим ЧС. В тушении заняты 360 парашютистов-десантников Авиалесоохраны. Их пришлось перебросить из других областей.

Специалисты проводят взрывные работы и искусственно вызывают дожди. По последней информации, всего в России остаётся 128 природных пожаров. В тушении задействованы более двух с половиной тысяч человек и 400 единиц техники.

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