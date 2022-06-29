ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским поселкам на Шпицбергене хватит продуктов до августа

11:17
  • среда
  • 29 июня 2022

Норвегия заблокировала доставку товаров

Жители российских поселков на острове Шпицберген обеспечены продовольствием. Об этом в среду, 29 июня, рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
Норвегия закрыла границу для грузовиков из России

Дипломат уточнил, что имеющихся продуктов российским шахтерам хватит до августа. Однако генконсул отметил, что имеются проблемы в обеспечении российских поселков на Шпицбергене медицинской техникой, а также необходимым оборудованием.

Гущин отметил, что норвежские власти, запрещая доставку грузов в российские поселки на Шпицбергене, не продумали до конца все возможные последствия такого шага. Москва даст адекватный ответ на нарушение Шпицбергенского трактата 1920 года, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Норвегия отказалась пропустить продовольствие на Шпицберген, где трудятся российские шахтеры, объяснив это антироссийскими санкциями. В Совете Федерации назвали действия Осло нарушением прав человека и международных соглашений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Остров Шпицберген
Остров Шпицберген
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.