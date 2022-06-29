Российским поселкам на Шпицбергене хватит продуктов до августа

Норвегия заблокировала доставку товаров

Жители российских поселков на острове Шпицберген обеспечены продовольствием. Об этом в среду, 29 июня, рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

Дипломат уточнил, что имеющихся продуктов российским шахтерам хватит до августа. Однако генконсул отметил, что имеются проблемы в обеспечении российских поселков на Шпицбергене медицинской техникой, а также необходимым оборудованием.

Гущин отметил, что норвежские власти, запрещая доставку грузов в российские поселки на Шпицбергене, не продумали до конца все возможные последствия такого шага. Москва даст адекватный ответ на нарушение Шпицбергенского трактата 1920 года, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Норвегия отказалась пропустить продовольствие на Шпицберген, где трудятся российские шахтеры, объяснив это антироссийскими санкциями. В Совете Федерации назвали действия Осло нарушением прав человека и международных соглашений.

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