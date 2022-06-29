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Путин предупредил об угрозах глобальной правовой системе

11:43
  • среда
  • 29 июня 2022

Президент обратился к участникам Петербургского международного юридического форума

Применение нелегитимных санкций, а также игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы. Об этом в среду, 29 июня, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям юбилейного Х Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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По словам российского лидера, основная тема мероприятия "Остаться в праве" "сегодня звучит особенно актуально", поскольку "разрушение договоров в сфере стратегической стабильности не только наносят урон отношениям между странами и народами".

Однако Россия как одна из ведущих мировых держав неизменно отстаивает принцип верховенства закона и считает это базовым условием справедливого многополярного миропорядка, подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства указал, что такой миропорядок может быть основан только на равноправном взаимодействии в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте, сообщается на официальном сайте ПМЮФ.

Ранее российский генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что ряд европейских стран "по политическим мотивам" отказался от сотрудничества с Россией по вопросу о выдаче обвиняемых в совершении преступлений. Среди этих стран Краснов назвал Германию, Великобританию, Италию, Литву, Польшу, Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.

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