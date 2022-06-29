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"Фрейд мечтал бы": в Кремле отреагировали на слова Джонсона о Путине

11:23
  • среда
  • 29 июня 2022

Интересный объект для исследований

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова британского премьера о том, что Владимир Путин не начал бы военную спецоперацию на Украине, будучи женщиной.
Борис Джонсон пожалел, что Владимир Путин - не женщина

"Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований", - заметил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее глава британского кабинета министров Борис Джонсон после саммита G7 заявил, что Путин не начал бы военную спецоперацию на Украине, если бы он был женщиной.

"Если бы Путин был женщиной, коей он, очевидно, не является, я действительно не думаю, что он начал бы это безумное мачо-вторжение <…> Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности - это то, что он делает в Украине", - сказал Джонсон.

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