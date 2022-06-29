Сильный пожар вспыхнул на юге Москвы (видео)

Огнем объяты более 1000 квадратных метров

Крупный пожар разгорелся на юге Москвы – горят мусорная свалка и ангар с шинами.

Сообщения о возгорании на свалке поступило утром 29 июня по адресу: Каширское шоссе дом 17, корпус 5, строение 3. Затем огонь перекинулся на металлический ангар площадью около 500 квадратов. Внутри хранятся шины, пишет ТАСС.

На данный момент площадь пожара составляет более одной тысячи квадратных метров. Источник телеканала "360" утверждает, что к месту пожара готовятся вылететь вертолеты Московского авиационного центра. Угрозы перехода огня на жилые дома нет.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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