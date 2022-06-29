ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден объявил об усилении группировки войск США в Европе

12:01
  • среда
  • 29 июня 2022

Вашингтон отправит в Европу дополнительную военную технику

Соединенные Штаты отправят в Европу еще две эскадрильи истребителей F-35 и два эсминца в рамках усиления своего военного присутствия в регионе. Об этом в среду, 29 июня, рассказал американский лидер Джо Байден.
США увеличат расходы на оборону

Президент США объяснил свое решение тем, что Североатлантический альянс должен быть способен отражать угрозы со всех направлений — как в воздухе и на суше, так и на море.

Как уточнил Байден, дополнительные истребители пятого поколения будут базироваться в Великобритании. Эсминцы отправятся в Испанию, где уже находятся четыре таких военных корабля.

Кроме того, США намерены усилить силы противоракетной обороны в Германии и Италии, рассказал американский президент. Трансляция его выступления велась на официальном сайте НАТО.

Заявление Байдена прозвучало в ходе его европейской поездки. Президент США посетил сначала саммит "Большой семерки", а 29 июня — саммит НАТО в Мадриде. Участники мероприятия примут новую стратегическую концепцию Альянса, в которой Россия из партнера превратится в противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Войска США
Войска США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.