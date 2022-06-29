Байден объявил об усилении группировки войск США в Европе

Вашингтон отправит в Европу дополнительную военную технику

Соединенные Штаты отправят в Европу еще две эскадрильи истребителей F-35 и два эсминца в рамках усиления своего военного присутствия в регионе. Об этом в среду, 29 июня, рассказал американский лидер Джо Байден.

Президент США объяснил свое решение тем, что Североатлантический альянс должен быть способен отражать угрозы со всех направлений — как в воздухе и на суше, так и на море.

Как уточнил Байден, дополнительные истребители пятого поколения будут базироваться в Великобритании. Эсминцы отправятся в Испанию, где уже находятся четыре таких военных корабля.

Кроме того, США намерены усилить силы противоракетной обороны в Германии и Италии, рассказал американский президент. Трансляция его выступления велась на официальном сайте НАТО.

Заявление Байдена прозвучало в ходе его европейской поездки. Президент США посетил сначала саммит "Большой семерки", а 29 июня — саммит НАТО в Мадриде. Участники мероприятия примут новую стратегическую концепцию Альянса, в которой Россия из партнера превратится в противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"