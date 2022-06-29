Минфин предложил "тяжелую артиллерию" для корректировки курса рубля

Российская валюта слишком укрепилась

Повлиять на курс рубля, демонстрирующий в последнее время чрезмерное и невыгодное для российской экономики укрепление, можно с помощью валютных интервенций. Об этом в среду, 29 июня, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина предложил "пожертвовать" частью сырьевых доходов российского бюджета, который в настоящее время полностью используют для обеспечения расходной части бюджета.

Часть расходов Силуанов предложил "не проводить", а "сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке". Министр уточнил, что речь идет о вложениях в валюты дружественных государств, чтобы повлиять на курс рубля к доллару и евро через кросс-курсы.

По мнению главы Минфина, для воздействия на переукрепленный рубль "остается вот эта только последняя мера из тяжелой артиллерии". Курс национальной валюты для экспортеров имеет принципиальное значение, поэтому правительство намерен рассмотреть на следующей неделе предложения по регулированию курса рубля, цитирует Силуанова "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что возможный отказ от плавающего курса рубля — это экспертная дискуссия. Когда будет сформулирована консолидированная точка зрения правительства, тогда можно будет что-то комментировать по этой теме, подчеркнул представитель Кремля.

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