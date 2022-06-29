МО: противник на Лисичанском направлении дезертирует из-за голода

ВСУ несут большие потери

Военнослужащие украинской армии дезертируют из района боев на Лисичанском направлении из-за голода.

Об этом в среду в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Критическая ситуация с продовольствием сложилась в подразделениях 115-1 мехбригады, 79-й десантно-штурмовой бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

"Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих", - сказал Конашенков.

Украинская армия продолжает нести большие потери. В частности, разгромлены 108-й батальон и 10-я бригада националистов, уничтожены до 100 боевиков нацбатальона "Кракен", командование ВСУ приняло решение оставить позиции.

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