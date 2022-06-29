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Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети в трех районах столицы

12:16
  • среда
  • 29 июня 2022

Это улучшит транспортную доступность для 300 тысяч человек

Столичное правительство утвердило проект развития улично-дорожной сети в нескольких районах города, а именно Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Планируется возвести дороги общей протяженностью более семи километров. Это значительно улучшит транспортную доступность расположенных рядом промпредприятий и офисных центров, горнолыжного склона "Ново-Переделкино", а также ледового дворца "Арктика".

Всего же строительство дорог улучшит транспортную доступность для 300 тысяч человек.

По новым улицам будет запущено движение пассажирского транспорта. "Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся удобные пешеходные и велодорожки, наземные переходы и автостоянки", - сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.

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