Сергей Собянин утвердил проект развития дорожной сети в трех районах столицы

Это улучшит транспортную доступность для 300 тысяч человек
Столичное правительство утвердило проект развития улично-дорожной сети в нескольких районах города, а именно Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Московский. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Планируется возвести дороги общей протяженностью более семи километров. Это значительно улучшит транспортную доступность расположенных рядом промпредприятий и офисных центров, горнолыжного склона "Ново-Переделкино", а также ледового дворца "Арктика".
Всего же строительство дорог улучшит транспортную доступность для 300 тысяч человек.
По новым улицам будет запущено движение пассажирского транспорта. "Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся удобные пешеходные и велодорожки, наземные переходы и автостоянки", - сообщила в среду пресс-служба мэра и правительства столицы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"