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Бочкарев: Станция "Новаторская" Троицкой линии метро построена на 60%

12:35
  • среда
  • 29 июня 2022

С нее можно будет пересесть на БКЛ

Станция "Новаторская" строящееся Троицкой линии метро готова на 60%.
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Об этом заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Станция "Новаторская" расположится параллельно Ленинскому проспекту между его пересечениями с улицы Новаторов и улицей Академика Пилюгина. Она будет пересадочной на "Новаторскую" БКЛ.

Сейчас на объекте ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений.

Станционный комплекс будет иметь два пассажирских вестибюля, полностью приспособленных для маломобильных граждан. Потолок платформенной части "Новаторской" будет выполнен из шлифованных алюминиевых панелей разного формата с углублениями для света.

"Рисунок потолка будет продолжен и в верхней части путевых стен, оформленных в матричной технике с использованием анодированных под нержавеющую сталь и выкрашенных в оранжевый цвет алюминиевых панелей", - отметил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Пол и два ряда колонн на платформе облицуют светло-серым гранитом, а их цоколь выполнят из черного габбро-диабаза.

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